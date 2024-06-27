Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:39, 27 июня 2024Экономика

Банк России оценил возможность выпуска десятитысячной купюры

ЦБ: выпуск банкноты номиналом 10 тысяч рублей не рассматривается

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Выпуск банкноты номиналом десять тысяч рублей сейчас не рассматривается. Такую возможность оценили в Южном главном управлении Банка России, сообщает РИА Новости.

Ранее кандидат на пост мэра Сочи Ирина Ронская предложила выпустить десятитысячную купюру и посвятить ее Сочи. На одной стороне банкноты она предложила разместить сочинский Морской порт, на другой — ратушу курорта «Роза Хутор».

В марте 2023 года зампред ЦБ Сергей Белов сообщил о грядущем выпуске новых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. У купюр обещали изменить дизайн, усовершенствовать защиту и сделать их более износостойкими. Дизайн тысячерублевки посвятили Приволжскому региону: на лицевой стороне банкноты изобразили Никольскую башню Нижегородского Кремля, а на обратной — музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башню Сююмбике на территории Казанского Кремля, музей археологии и этнографии в Уфе.

Из-за обновленного дизайна банкнот разгорелся скандал: православные активисты обратили внимание, что бывший Дворцовый храм в Казанском кремле изображен без креста, а минарет рядом — с полумесяцем. Сейчас в здании церкви находится Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Крест с храма убрали еще при советской власти. От храма у постройки сохранились только купола.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Уехавшие бывшие депутаты угрожают России «планом террора». В чем он заключается?

      Россиянина осудят за двойную расправу

      Беременную звезду «Фабрики звезд» экстренно госпитализировали

      Украина и ЕС договорились об экстренных консультациях

      Наряд Рудковской сравнили с губками для мытья посуды в сети

      В СК оправдались за слова Бастрыкина о «Государственной дуре». Он не хотел никого оскорбить

      Лавров созвонился с главой МИД Боливии из-за попытки военного переворота в стране

      На популярном курорте Европы описали туристов фразой «захватчики, а не гости»

      Банк России оценил возможность выпуска десятитысячной купюры

      В Боливии задержали не менее десяти участников госпереворота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше