Банк России оценил возможность выпуска десятитысячной купюры

ЦБ: выпуск банкноты номиналом 10 тысяч рублей не рассматривается

Выпуск банкноты номиналом десять тысяч рублей сейчас не рассматривается. Такую возможность оценили в Южном главном управлении Банка России, сообщает РИА Новости.

Ранее кандидат на пост мэра Сочи Ирина Ронская предложила выпустить десятитысячную купюру и посвятить ее Сочи. На одной стороне банкноты она предложила разместить сочинский Морской порт, на другой — ратушу курорта «Роза Хутор».

В марте 2023 года зампред ЦБ Сергей Белов сообщил о грядущем выпуске новых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. У купюр обещали изменить дизайн, усовершенствовать защиту и сделать их более износостойкими. Дизайн тысячерублевки посвятили Приволжскому региону: на лицевой стороне банкноты изобразили Никольскую башню Нижегородского Кремля, а на обратной — музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башню Сююмбике на территории Казанского Кремля, музей археологии и этнографии в Уфе.

Из-за обновленного дизайна банкнот разгорелся скандал: православные активисты обратили внимание, что бывший Дворцовый храм в Казанском кремле изображен без креста, а минарет рядом — с полумесяцем. Сейчас в здании церкви находится Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Крест с храма убрали еще при советской власти. От храма у постройки сохранились только купола.