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12:00, 27 июня 2024Экономика

Бегемоты поплыли по Москве и попали на видео

На Яузе в Москве заметили фигуры бегемотов

На реке Яузе в Москве обнаружили плывущими реалистичные фигуры бегемотов. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

На опубликованном фото в воде оказались две одинаковые фигуры животных. Они плывут, лежа на боку. Местная жительница рассказала, что встретила их недалеко от платформы «Маленковская». «Кошмар! Чуть кирпичи не наложила!» — прокомментировала она. Также в сети появилось видео с фигурами бегемотов в воде.

Ранее в Махачкале после ливней затопило улицы. Местный житель решил передвигаться по воде на сапборде. Видео с мужчиной попало в сеть. На кадрах житель города сидит на сапборде на коленях и управляет движением с помощью весла. Также на видео попали автомобили, в том числе пожарная машина, которым вода достала до фар, и ливневка, которая не справляется с потоком воды.

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      Мария Черкасова
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