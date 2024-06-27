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16:29, 27 июня 2024Экономика

Боррель рассказал о военной помощи Украине за счет доходов от средств России

В ЕС рассказали о направлении доходов от средств РФ на военные траты Украины
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Yves Herman / Reuters

Соглашение по безопасности ЕС и Украины предусматривает использование доходов от замороженных на Западе активов России для военной поддержки Киева, утверждает верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова приводит «Прайм».

«Хорошо, что мы сможем взять эти средства и расширить военную поддержку Украины, использовать для подготовки солдат, развития военной промышленности и предоставления еще большей военной помощи», — сказал евродипломат, комментируя документ.

В четверг, 27 июня, соглашение подписали в Брюсселе главы Евросовета, Еврокомиссии и Украины Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский.

Ранее Боррель сообщил, что Украина скоро получит первые 1,4 миллиарда евро из доходов от заблокированных российских активов, а до конца года ей переведут еще миллиард. Средства через Европейский фонд мира будут потрачены на боеприпасы, противовоздушную оборону и поддержку производства оружия.

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