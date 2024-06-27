Бывший тренер сборной Украины объяснил вылет команды с Евро-2024

Рианчо объяснил вылет сборной Украины с Евро-2024 усталостью игроков

Испанец Рауль Рианчо, работавший в тренерском штабе сборной Украины, объяснил вылет команды с чемпионата Европы по футболу 2024 года. Его слова приводит «Советский спорт».

По словам бывшего тренера украинцев, игроки сборной слишком устали, выступая за свои клубы. «Лунин отдал все силы в сезоне за "Реал", Зинченко упорно боролся за чемпионство в Англии, Довбик выложился на 100 процентов за "Жирону". Вот на сборную их и не хватило», — заявил Рианчо.

Испанец добавил, что украинцам на Евро не повезло. «Конечно, Украина была командой для плей-офф. Но тут уникальная ситуация. Пропустили бы в матче с Румынией поменьше, все бы сложилось иначе», — заявил Рианчо.

Украина на Евро-2024 набрала четыре очка в трех матчах, как и остальные соперники по квартету. Команда финишировала на последнем месте в группе из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.