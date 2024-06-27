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17:44, 27 июня 2024Экономика

Назван срок перезапуска бывшего завода Volkswagen

Производство на бывшем заводе Volkswagen перезапустят 1 августа

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Расположенный в Калуге автозавод ООО «Агр» (AGR Automotive Group) перезапустит производство с 1 августа. Такие сроки назвала первичная профсоюзная организация предприятия.

По ее данным, 27 июня прошло общезаводское собрание, на котором руководство объявило о перезапуске производства. На первом этапе привлекут больше 500 работников, которым предстоит трудиться сразу в три смены.

Прежде этот завод принадлежал Volkswagen.

О том, что предприятие возобновит работу, заявил в начале июня губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, с конвейера будут сходить легковые отечественные автомобили. Какой конкретно марки, он не уточнил, сославшись на нежелание привлекать внимание «недоброжелателей, особенно европейских и американских».

До этого, в апреле, было принято решение о продлении простоя этого завода. Аналогичным образом его руководство поступило и в феврале.

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      Кирилл Луцюк
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