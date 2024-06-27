Экс-посол Британии в РФ согласился с тем, что Запад развязал конфликт на Украине

Бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон согласился со словами британского политика Найджела Фараджа, заявившего, что конфликт на Украине был развязан Западом. Правоту этого утверждения дипломат признал в статье для The Daily Telegraph.

«Найджела Фаража практически единогласно критикуют за его утверждения о том, что, хотя ответственность за войну на Украине в первую очередь несет [президент России] Владимир Путин, провокационные решения Запада о расширении НАТО подготовили Россию к конфронтации», — отметил экс-посол.

По его словам, критика в адрес Фараджа основана не на серьезном анализе, а на выпадах и обвинениях в «попугайском повторении путинской риторики».

По словам Брентона, западные дипломаты, в том числе бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, предупреждали, что расширение НАТО на восток будет иметь катастрофичные последствия, а членство Украины в альянсе рассматривается Россией как «самая яркая из красных линий».

Бывший посол добавил, что Запад ошибался, полагая, что расширение НАТО не имело значения для России. В связи с этим Брентон призвал западные страны начать переговоры об условиях заключения мира, одним из которых должен стать отказ Украины от присоединения к альянсу.

21 июня в ходе интервью британский политик Найджел Фарадж заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз. Он добавил, что предупреждал об эскалации конфликта еще в 2014 году.