Электрокары предложили заряжать на ходу

Водители электрокаров положительно приняли технологию зарядки на ходу

Специалисты Университета Окленда (Новая Зеландия) назвали встроенную в дорожное полотно зарядку решением проблем электрокаров. Исследование опубликовано в журнале Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour.

По словам ученых, распространение электромобилей замедляет плохо развитая инфраструктура. Специалисты предложили интегрировать зарядные модули непосредственно в дорожное полотно, чтобы заряжать батареи автомобилей на ходу.

Исследователи провели опрос среди 1150 актуальных и потенциальных водителей электромобилей на тему внедрения нового типа зарядки. 93 процента респондентов положительно восприняли новую технологию. По словам ученых, такой способ изменит привычки пользования электрокарами и дополнит существующие зарядные станции.

«Динамическая беспроводная зарядка дает значительные преимущества для междугородных поездок, уменьшая зависимость водителей электромобилей от подключаемых зарядных станций», — заметил автор исследования Рамеш Маджи.

При этом потребители выразили обеспокоенность тем, что такая зарядка будет стоить дорого. Также они усомнились в том, что их автомобили будут защищены от электромагнитного излучения, а личные данные — от кражи.

Ранее журналисты издания ArsTechnica заявили, что американские потребители стали реже покупать электрические автомобили. Причина заключается в плохо развитой инфраструктуре и высокой стоимости электрокаров.