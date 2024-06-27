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18:37, 27 июня 2024Силовые структуры

Гендиректора российского завода осудили за хищение средств гособоронзаказа

Гендиректора завода «Звезда-стрела» осудили на 4 года за хищение 420 млн руб.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Таганрогский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы генерального директора завода «Звезда-Стрела» Владимира Масленского, который обвинялся в хищении более 420 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима, а также выплатит штраф в размере 800 тысяч рублей и материальный ущерб в размере почти 405 миллионов рублей. Фигурант признал свою вину.

По данным суда, в период с 15 января 2016 года по 31 января 2023-го Масленский с использованием своего служебного положения похитил бюджетные средства в размере свыше 420 миллионов рублей, причинив ущерб Министерству обороны (МО) России. В преступлении участвовали и другие лица, дела которых выделены в отдельное производство.

В ноябре 2022 года следователи из Ростовской области возбудили уголовное дело по факту хищения свыше 15 миллионов рублей из средств государственного оборонного заказа. Выяснилось, что руководители завода «Звезда-Стрела» вместе с сотрудниками военного представительства российского ведомства вносили недостоверные данные в расчеты заключенных госконтрактов для хищения средств.

В январе 2023 года сумма ущерба, который вменяется троим фигурантам дела, выросла до 80 миллионов рублей.

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      Олеся Мицкевич
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