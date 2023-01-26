ФСБ выявила хищение 63 миллионов рублей при изготовлении ракет в Ростовской области

В Ростовской области сотрудники ФСБ выявили хищение денежных средств при реализации госконтрактов на изготовление составной части тактических ракет, ущерб оценивается в 63 миллиона рублей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В совершении преступления подозреваются гендиректор предприятия «Звезда-Стрела», начальник 222-го военного представительства Минобороны России и директор Таганрогского литейного завода. По данным ФСБ, они вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные о себестоимости изделия с целью последующего хищения выделенных средств. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В связи с новым выявленным эпизодом сумма ущерба, который вменяется троим фигурантам дела, выросла до 80 миллионов рублей.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в отношении них возбудили уголовное дело по факту хищения свыше 15 миллионов рублей из средств гособоронзаказа.