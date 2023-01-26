Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:03, 26 января 2023Силовые структуры

ФСБ выявила хищение 63 миллионов рублей при изготовлении ракет

ФСБ выявила хищение 63 миллионов рублей при изготовлении ракет в Ростовской области

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Ростовской области сотрудники ФСБ выявили хищение денежных средств при реализации госконтрактов на изготовление составной части тактических ракет, ущерб оценивается в 63 миллиона рублей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В совершении преступления подозреваются гендиректор предприятия «Звезда-Стрела», начальник 222-го военного представительства Минобороны России и директор Таганрогского литейного завода. По данным ФСБ, они вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные о себестоимости изделия с целью последующего хищения выделенных средств. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В связи с новым выявленным эпизодом сумма ущерба, который вменяется троим фигурантам дела, выросла до 80 миллионов рублей.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в отношении них возбудили уголовное дело по факту хищения свыше 15 миллионов рублей из средств гособоронзаказа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Пригожин пригласил Стрелкова в штурмовики ЧВК «Вагнер»
Опубликована карта боевых действий на Украине
Любимый курорт россиян возобновит прямые рейсы в Россию
Зеленский отречется от поддержки Джонсона в случае его выдвижения в премьеры
Москвич убил бывшую жену и от ее имени писал сообщения дочери
Министр обороны ФРГ не понял причин для радости от отправки танков Украине
В Индии начались аресты студентов за просмотр фильма о премьер-министре
В России отреагировали на предложение принять участие в Азиатских играх
В Киевской области заявили о повреждении энергетического объекта
Модель Перминова вышла в свет в оголяющем грудь наряде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.