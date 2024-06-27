Смартфоны Honor научили определять фейки

В Honor добавили функции определения дипфейков с помощью ИИ

В смартфоны китайского бренда Honor добавят функции искусственного интеллекта (ИИ), которые позволят обнаруживать фейки. Об этом сообщает издание Digital Trends.

В ходе конференции MWC Shanghai 2024 представители компании рассказали о новых функциях, которые появятся на устройствах бренда. Технология AI Deepfake Detection будет анализировать картинку во время видеозвонков и обращать внимание на детали, незаметные глазу.

По словам специалистов, она позволит определить дипфейк — метод обмана, основанный на изменении голоса или видео с помощью ИИ. Так, система обращает внимание на зрительный контакт абонента, освещение, четкость изображения и так далее. Если ИИ определит, что изображение или звук подделаны, на экране появится предупреждение.

Еще одна функция AI Defocus Eye Protection позволит бороться с близорукостью. С помощью камер система будет отслеживать положение глаз пользователя и размывать картинку в тех зонах экрана, куда не направлен взгляд. По словам специалистов, это позволит снизить вероятность появления близорукости.

Ранее в корпорации Apple объяснили, почему функции искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence будут доступны только на новых устройствах бренда. В компании заявили, что ИИ очень требователен к вычислительным ресурсам, которые могут обеспечить только новые процессоры.