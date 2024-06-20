Apple объяснила ограничения своего ИИ

В Apple объяснили, почему ИИ будет доступен только в новых iPhone

В корпорации Apple объяснили, почему функции искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence будут доступны только на новых устройствах бренда. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналист Джон Грубер поговорил об ИИ с топ-менеджерами Apple Джоном Джаннандреа, Грегом Джосвиаком и Крейгом Федериги. В ходе разговора представители корпорации объяснили, почему фирменная нейросеть появится только в смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max и ноутбуках и планшетах на базе процессора M1 или более нового чипа.

В компании отметили, что большие языковые модели (LLM) невероятны требовательны к вычислительным ресурсам. «Мы могли бы запускать эти модели на очень старых устройствах, но это было бы настолько медленно, что было бы бесполезно», — объяснил ограничения Джаннандреа.

По словам Джосвиака, ограничения связаны только с производительностью гаджетов. Топ-менеджер компании отметил, что если бы Apple стремилась продать как можно больше новых девайсов, то сделала бы ИИ доступным только на самых новых моделях смартфонов, компьютеров и планшетов.

При этом некоторые функции ИИ добавят и в старые смартфоны. Они появятся в iOS 18, которую поддерживает в том числе вышедший в 2018 году iPhone Xr.

Ранее журналисты издания Lifewire раскритиковали модель искусственного интеллекта (ИИ), представленную компанией Apple. По их словам, Apple Intelligence при обучении будет полагаться на материалы в сети и нарушать таким образом авторское право.