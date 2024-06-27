Хуситы заявили о точном ударе по сухогрузу в Красном море

Хуситы заявили о «точном ударе» по сухогрузу Seajoy в Красном море

Йеменские хуситы («Ансар Аллах») обстреляли в Красном море судно Seajoy. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

По сухогрузу, идущему под флагом Мальты, нанесли «прямой и точный удар» с помощью дронов, ракет и беспилотного катера. По данным портала Marine Traffic, последний раз балкер сообщал о своем местоположении 15 дней назад, тогда он находился в Малаккском проливе близ Индонезии.

Ранее хуситы атаковали пять связанных с Израилем судов в порту города Хайфа и Средиземном море. Также «Ансар Аллах» продемонстрировало первый беспилотный катер собственного производства «Тоуфан-1».

