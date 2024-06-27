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08:40, 27 июня 2024Экономика

Инвестор предрек США проблемы после выборов президента

Инвестор Роджерс предрек экономике и миру трудности после выборов президента США
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Unsplash

Известный американский инвестор Джим Роджерс заявил, что экономику США и мир в целом ожидают трудности после президентских выборов в стране, запланированных на ноябрь 2024 года. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Роджерса, сейчас большая часть мировых рынков наблюдает подъем из-за существенного объема «напечатанных денег со стороны практически каждого центрального банка» за последнее время.

«Разумеется, когда все достигают новых высот, то это риск. В мире не может быть так, что все хорошо проводят время и всем хорошо. Когда это происходило в прошлом, то обычно вело к снижению, плохому рынку и плохой экономике», — предрек он.

Ранее сообщалось, что на предстоящих выборах в США действующего главу государства Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа не поддержали бы четверть американских избирателей. Опрос выявил, что три процента американцев относятся благосклонно сразу к двум потенциальным кандидатам, 34 — только к Байдену и 36 — к Трампу.

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      Марина Совина
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