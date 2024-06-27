Известная юмористка из Белоруссии назвала отличия страны от России

Юмористка Ирина Приходько заявила, что россияне более жесткие, чем белорусы

Известная в России юмористка из Белоруссии Ирина Приходько рассказала, какие отличия между странами она заметила, переехав в Москву. Их она назвала в видео для YouTube-канала «Беларуская мечта».

Приходько отметила, что сначала не заметила различий, так как внешне жители стран похожи, а также говорят на одном языке. Но через некоторое время она стала отмечать разницу на бытовом уровне. Например, по ее словам, в России в магазинах могли продаваться несвежие продукты.

«А у меня это даже в голове не укладывается, как может быть такая ситуация, что в магазине что-то несвежее, потому что в Белоруссии такого не бывает», — указала она. Также, по словам комикессы, россияне оказались более жесткими в общении, чем белорусы.

Однако позднее Приходько привыкла к особенностям жизни в Москве. «Очень хороший для жизни, для развития [город]. В целом, не планировала уезжать никуда», — призналась она.

Ранее комикесса рассказала о переживаниях из-за отъезда из России. Она призналась, что первое время после эмиграции часто находилась в стрессовом состоянии, в частности, из-за сложностей с жильем.

Приходько стала известной благодаря юмористическим проектам «Открытый микрофон», Stand Up на ТНТ и другим. Сейчас комикесса живет в Испании.