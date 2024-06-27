Кадыров заявил о поручении отправить безоружных бойцов «в сторону эстонских войск»

Кадыров: поручил генералу Алаудинову отправить бойцов в сторону эстонских войск

Генерал-майор Апти Алаудинов получил от главы Чечни Рамзана Кадырова шуточное поручение отреагировать на новость об обсуждении Эстонией отправки войск на Украину и перебросить безоружных бойцов «в сторону эстонских войск». Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

Как пошутил Кадыров, после прочтения новости он незамедлительно поручил отправить лишь двоих бойцов, ранее получивших ранение. При этом сообщение о готовности Эстонии рассмотреть переброску войск на Украину было опубликовано 19 июня.

Кадыров заявил, что бойцам придется самим добывать себе вооружение. «Оружие пусть добывают трофейное, так как мы знаем, что в этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов», — написал в блоге глава Чечни.

Ранее Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан. Он заявил, что власти Чечни видят «этих шайтанов», которые «засели в Европе». «Если есть подозрения малейшие [на терроризм], надо наказать род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полную», — сказал он.