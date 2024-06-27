Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:52, 27 июня 2024Россия

Кадыров заявил о поручении отправить безоружных бойцов «в сторону эстонских войск»

Кадыров: поручил генералу Алаудинову отправить бойцов в сторону эстонских войск

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Генерал-майор Апти Алаудинов получил от главы Чечни Рамзана Кадырова шуточное поручение отреагировать на новость об обсуждении Эстонией отправки войск на Украину и перебросить безоружных бойцов «в сторону эстонских войск». Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

Как пошутил Кадыров, после прочтения новости он незамедлительно поручил отправить лишь двоих бойцов, ранее получивших ранение. При этом сообщение о готовности Эстонии рассмотреть переброску войск на Украину было опубликовано 19 июня.

Кадыров заявил, что бойцам придется самим добывать себе вооружение. «Оружие пусть добывают трофейное, так как мы знаем, что в этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов», — написал в блоге глава Чечни.

Ранее Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан. Он заявил, что власти Чечни видят «этих шайтанов», которые «засели в Европе». «Если есть подозрения малейшие [на терроризм], надо наказать род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полную», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Они не кровоточат». Военный врач рассказал о нетипичных ранах у пострадавших от удара ВСУ в Севастополе

      Россия рекордно нарастила товарооборот с еще одной страной

      Раскрыты возможности новых российских быстроходных катеров

      Известная юмористка из Белоруссии назвала отличия страны от России

      Володин рассказал о вступающих в силу в июле законах

      Названо число подписанных Киевом соглашений о безопасности с ЕС

      HR-эксперт назвал способы избежать выгорания на работе

      Известная 59-летняя модель поделилась фото в откровенном наряде

      Снявшего на видео несчастный случай с коллегой на заводе россиянина осудили

      В «Барвихе» ответили на обвинение в покупке земли в 236 раз ниже рынка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше