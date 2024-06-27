Казахстан отказался выдавать Украине подозреваемых в покушении на бежавшего в Киев блогера

Казахстан не выдаст Украине подозреваемых в покушении на блогера Садыкова

Казахстан не выдаст Украине граждан, подозреваемых в покушении на бежавшего в Киев блогера Айдоса Садыкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова спикера парламента республики Маулена Ашимбаева.

«В соответствии с законами нашей страны, наша республика обеспечивает приоритетно права наших граждан. Поэтому в таких ситуациях наша страна в соответствии с законами не выдает казахстанских граждан. Это в целом не в отношении этой ситуации, а в целом принцип: Казахстан не выдает своих граждан другим государствам», — сказал он.

Покушение на Айдоса Садыкова произошло в Шевченковском районе Киева 18 июня. Садыков с 2014 года проживал в Киеве и критиковал действующие власти Казахстана, в том числе и президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Впоследствии Украина объявила в международный розыск напавших на Садыкова граждан. Как сообщил офис генерального прокурора Украины, подозреваемые граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев покинули территорию Украины через границу с Молдавией в день совершения покушения.