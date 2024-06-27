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11:17, 27 июня 2024Ценности

Ким Кардашьян восхитила фанатов фигурой в бикини на новых фото

Фото: Bonnie Cash / Reuters

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала фигуру в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя предпринимательница поделилась новой серией черно-белых снимков, на которых предстала в бикини, оформленном леопардовым принтом и тонкими бретелями. При этом она примерила соответствующую маску и остроносые туфли.

Многие поклонники высоко оценили фотосессию бизнесвумен, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Мне очень нравится, что ты стала выглядеть естественной и здоровой», «Рад, что ты больше не демонстрируешь болезненную худобу. Отлично выглядишь!», «Чертовски хороша», «Я думал, что это Мэрилин Монро, но ты — просто другая эпоха. В хорошем смысле», «Наконец-то настоящая фигура», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян опубликовала фото с новой прической и развеселила подписчиков. Тогда телезвезда позировала на размещенных кадрах в облегающем тело комбинезоне бежевого цвета и с необычными косами.

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      Мария Винар
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