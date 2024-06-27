Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:16, 27 июня 2024Из жизни

Любитель онлайн-игр приехал к сопернику в другой город домой и ударил его молотком

В США геймер приехал к другому онлайн-игроку и ударил его молотком

Фото: Lino Mirgeler / Dpa / Globallookpress.com

В США геймер приехал к сопернику, живущему в другом городе, и ударил его молотком. Об этом сообщает KARK.

20-летний любитель онлайн-игр Эдвард Канг из Нью-Джерси повздорил с соперником в онлайн-игре, а затем прилетел во Флориду, чтобы добраться до обидчика у него дома. Согласно судебным документам, мужчину обвинили в попытке убийства и вооруженной краже со взломом с использованием маски. Он был арестован утром в воскресенье, 23 июня.

Канг и его жертва, другой молодой человек его возраста, никогда не встречались в реальной жизни, но оба играли в ArcheAge, фэнтезийную ролевую онлайн-игру в сеттинге средневековья. В апреле создатель игры объявил, что 27 июня произойдет отключение игровых серверов в Европе и Северной Америке. Причина — сокращение числа активных игроков.

После объявления Канг прилетел из Ньюарка в Джексонвилл, сказав матери, что едет навестить друга, с которым познакомился в видеоигре. Неизвестно, как он узнал адрес жертвы. Прилетев, Канг взял такси и отправился в отель недалеко от Джексонвилла, а затем купил молоток в местном хозяйственном магазине. Около 2 часов ночи геймер пришел в дом жертвы в Фернандина-Бич, дверь оказалась не заперта. Ничего не подозревающий соперник молодого человека выходил из своей спальни, когда перед ним возник Канг и ударил его молотком по голове. Отчим пострадавшего услышал крики и помог пасынку скрутить обидчика до приезда полиции.

Материалы по теме:
«С виду такой добрый и приятный человек» Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
«С виду такой добрый и приятный человек»Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
3 апреля 2021
Убийца-хамелеон. Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
Убийца-хамелеон.Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
31 июля 2021

Пострадавший получил незначительные травмы, которые не представляют угрозы для жизни. В больнице ему наложили швы. Канг объяснил свое нападение тем, что жертва — «плохо ведет себя в интернете».

Мужчине грозит тюремный срок.

Ранее сообщалось, что в США бабушка ученицы начальной школы из штата Мичиган помогла ей избить одноклассницу. Пожилая женщина с внучкой напали на девочку в туалете.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      «Товарищи, рыть окопы и строить». В России отправили тысячи мигрантов в зону СВО

      МВД России раскрыло процент совершенных из украинских кол-центров IT-преступлений

      СКР возбудил дело из-за аварии автобуса с фурой на российской трассе

      Рекордсменка мира по плаванию из России обрадовалась отказу от участия в Олимпиаде

      Россиянам подсказали способы вернуться к нормальной жизни после лечения рака

      В России предложили отменить пошлину за регистрацию брака

      IKEA собралась вернуться на Украину

      Армения решила установить дипотношения с Турцией

      Кипр запустит в космос свой первый микроспутник

      В России захотели запретить идеологию чайлдфри

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше