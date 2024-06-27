Любитель онлайн-игр приехал к сопернику в другой город домой и ударил его молотком

В США геймер приехал к другому онлайн-игроку и ударил его молотком

В США геймер приехал к сопернику, живущему в другом городе, и ударил его молотком. Об этом сообщает KARK.

20-летний любитель онлайн-игр Эдвард Канг из Нью-Джерси повздорил с соперником в онлайн-игре, а затем прилетел во Флориду, чтобы добраться до обидчика у него дома. Согласно судебным документам, мужчину обвинили в попытке убийства и вооруженной краже со взломом с использованием маски. Он был арестован утром в воскресенье, 23 июня.

Канг и его жертва, другой молодой человек его возраста, никогда не встречались в реальной жизни, но оба играли в ArcheAge, фэнтезийную ролевую онлайн-игру в сеттинге средневековья. В апреле создатель игры объявил, что 27 июня произойдет отключение игровых серверов в Европе и Северной Америке. Причина — сокращение числа активных игроков.

После объявления Канг прилетел из Ньюарка в Джексонвилл, сказав матери, что едет навестить друга, с которым познакомился в видеоигре. Неизвестно, как он узнал адрес жертвы. Прилетев, Канг взял такси и отправился в отель недалеко от Джексонвилла, а затем купил молоток в местном хозяйственном магазине. Около 2 часов ночи геймер пришел в дом жертвы в Фернандина-Бич, дверь оказалась не заперта. Ничего не подозревающий соперник молодого человека выходил из своей спальни, когда перед ним возник Канг и ударил его молотком по голове. Отчим пострадавшего услышал крики и помог пасынку скрутить обидчика до приезда полиции.

Пострадавший получил незначительные травмы, которые не представляют угрозы для жизни. В больнице ему наложили швы. Канг объяснил свое нападение тем, что жертва — «плохо ведет себя в интернете».

Мужчине грозит тюремный срок.

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