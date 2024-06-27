Медведев назвал изъятие российских активов возможным поводом для объявления войны

Медведев: изъятие российских активов за рубежом может стать поводом для войны

Изъятие государственных активов России за рубежом может рассматриваться как законный повод для объявления войны. Так действия западных стран оценил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

По его словам, хищение государственных средств может быть квалифицировано как агрессия. Этот шаг может стать casus belli для властей России, так как у нее может возникнуть право на индивидуальную и коллективную самооборону, заявил Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«Мы будем вынуждены принимать ответные меры в соответствии с принципом взаимности», — подчеркнул Медведев.

В конце мая Еврокомиссия опубликовала документ по изъятию и использованию доходов от замороженных российских суверенных активов. Согласно этому документу, страны ЕС начнут передавать 90 процентов этих средств в бюджет объединения, чтобы те шли на военную помощь Киеву и программу по восстановлению Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. Он указал, что заморозившие российские резервы страны Запада сейчас «думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить».