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17:03, 27 июня 2024Россия

Медведев назвал одно из обязательных условий решения украинского кризиса

Медведев: решение украинского кризиса без снятия санкций с России невозможно

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Решение украинского кризиса без снятия всех санкций с России невозможно. Одно из обязательных условий урегулирования конфликта назвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, пишет РИА Новости.

«Что бы там наши партнеры по диалогу ни говорили, что санкции останутся, значит, кризис будет продолжаться», — констатировал политик.

Медведев добавил, что Россия должна подсчитать весь нанесенный санкциями ущерб и предъявить требование о компенсации.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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