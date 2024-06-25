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11:26, 25 июня 2024Россия

Медведев отреагировал на принятие ЕС 14-го пакета санкций против России

Медведев: санкции ЕС в отношении России становятся все более бредовыми

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Санкции Европейского союза (ЕС) в отношении России становятся все более бредовыми и не способны нанести ощутимого ущерба. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, которого цитирует РИА Новости.

24 июня ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций.

Медведев назвал новые рестрикции в отношении России очередным актом враждебности и выразил мнение, что санкции не достигнут цели. Политик заявил, что Москва намного меньше страдает от санкций, чем европейские компании и сами жители ЕС.

Несмотря на это, Россия не оставит направленные на причинение ей вреда действия без ответа, подчеркнул зампред Совбеза. Реакция Москвы не будет ограничена только экономическими мерами, заключил он.

Одной из попавших в новые санкционные списки оказалась мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова. Ее сын выразил благодарность Евросоюзу, назвав санкции высокой оценкой деятельности Кадыровой и признанием ее заслуг в поддержке российских военнослужащих.

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      Алан Босиков
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