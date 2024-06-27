Медведев обозначил повод для объявления войны

Медведев счел арест должностных лиц других стран поводом для объявления войны

Арест должностных лиц других стран может быть поводом для объявления войны, обозначил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.

«Исполнение незаконного и недействующего в отношении конкретного государства решения об аресте его должностных лиц может стать актом объявления войны», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза считает, что построить стабильное сотрудничество без незыблемости иммунитета в отношении должностных лиц нельзя. Он также призвал прекратить любые инициативы по привлечению чиновников с иммунитетом к уголовной ответственности за рубежом.

Ранее Медведев заявил, что проведение специальной военной операции на Украине соответствует нормам международного права и квалифицируется как случай самообороны. Он также обозначил, что решение украинского кризиса без снятия всех санкций с России невозможно.