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17:18, 27 июня 2024Россия

Медведев обозначил повод для объявления войны

Медведев счел арест должностных лиц других стран поводом для объявления войны

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Арест должностных лиц других стран может быть поводом для объявления войны, обозначил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.

«Исполнение незаконного и недействующего в отношении конкретного государства решения об аресте его должностных лиц может стать актом объявления войны», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза считает, что построить стабильное сотрудничество без незыблемости иммунитета в отношении должностных лиц нельзя. Он также призвал прекратить любые инициативы по привлечению чиновников с иммунитетом к уголовной ответственности за рубежом.

Ранее Медведев заявил, что проведение специальной военной операции на Украине соответствует нормам международного права и квалифицируется как случай самообороны. Он также обозначил, что решение украинского кризиса без снятия всех санкций с России невозможно.

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      Елена Торубарова
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