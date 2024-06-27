Медведев призвал ускорить подсчет нанесенного России ущерба от западных санкций

Медведев: России нужно ускорить создание реестра нанесенного ущерба от санкций

России нужно ускорить подсчет нанесенного России ущерба от западных санкций и создание соответствующего реестра. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

«Нужно ускорить принятие нашего внутреннего решения о создании реестра причиненного нам [санкциями] ущерба», — заявил Медведев.

24 июня власти Евросоюза ввели 14-й пакет антироссийских санкций. В их числе — запрет на транзит сжиженного природного газа через европейские порты и поставки оборудования и технологий для проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ».