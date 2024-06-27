МИД обвинил идеологию ЛГБТ в разъедании западного общества изнутри

МИД: идеология ЛГБТ разъедает Запад изнутри

Пропаганда ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) морально разлагает общество в странах Запада. С таким заявлением выступил глава департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, его цитирует ТАСС.

«Эта та идеология, которая разъедает те же самые западные общества изнутри. Чем больше вы продвигаетесь по пути насаждения восприятия этой идеологии у себя, это рецепт к тому, что просто произойдет вырождение и общества, и государства», — сказал российский дипломат.

Лукьянцев также отметил, что не уверен, «способны ли возвыситься над своими политическими интересами наши западные партнеры и осознать, куда они движутся».

Ранее парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ вместе с правками, предполагающими запрет на регистрацию браков, кроме союза мужчины и женщины, запрет на усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами и запрет на хирургические операции по смене пола.