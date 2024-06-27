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12:55, 27 июня 2024Бывший СССР

Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Грузинский парламент одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ в первом чтении

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Грузинский парламент одобрил законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в первом чтении, передает ТАСС.

Помимо основного законопроекта, в пакете предусматриваются правки к уже существующим законам — запрет на регистрацию браков, кроме союза мужчины и женщины, запрет на усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами и запрет на хирургические операции по смене пола.

За основной законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» проголосовали 78 депутатов из необходимых для кворума 50 голосов. Оппозиционные партии в парламенте бойкотировали заседание.

Ранее стало известно, что в пакет законов входят штрафы за рекламу операций по смене пола и пропаганду ЛГБТ. Максимальный размер штрафа в размере 1,7 тысячи долларов за совершение подобных правонарушений могут назначить сотрудникам школ, детсадов, профучилищ и вузов.

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      Валентин Карант
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