Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Грузинский парламент одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ в первом чтении

Грузинский парламент одобрил законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в первом чтении, передает ТАСС.

Помимо основного законопроекта, в пакете предусматриваются правки к уже существующим законам — запрет на регистрацию браков, кроме союза мужчины и женщины, запрет на усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами и запрет на хирургические операции по смене пола.

За основной законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» проголосовали 78 депутатов из необходимых для кворума 50 голосов. Оппозиционные партии в парламенте бойкотировали заседание.

Ранее стало известно, что в пакет законов входят штрафы за рекламу операций по смене пола и пропаганду ЛГБТ. Максимальный размер штрафа в размере 1,7 тысячи долларов за совершение подобных правонарушений могут назначить сотрудникам школ, детсадов, профучилищ и вузов.