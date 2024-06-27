Министр обороны Боливии назвал позором попытку госпереворота

Министр обороны Боливии Эдмундо Новилло назвал попытку госпереворота 26 июня позором из-за отношения «некоторых плохих солдат». Об этом глава боливийского оборонного ведомства заявил на пресс-конференции, сообщает газета El País.
«То, что произошло, — темное пятно, катастрофический момент в истории. Благодаря военному командованию теперь все под контролем», — сказал он.
По его словам, новому военному командованию поручили провести серьезное расследование в рамках военного устава, чтобы выяснить, кто участвовал в попытке госпереворота.
Ранее в Боливии произошла попытка государственного переворота. Военные заняли площадь Мурильо в городе Ла-Пас, где расположены правительственные здания. Экс-президент страны Эво Моралес заявил, что во главе переворота стоит генерал Хуан Хосе Суньига.