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15:40, 27 июня 2024Мир

Министр обороны Боливии назвал позором попытку госпереворота

Министр обороны Боливии Новилло назвал позором попытку госпереворота 26 июня

Фото: Juan Karita / АР

Министр обороны Боливии Эдмундо Новилло назвал попытку госпереворота 26 июня позором из-за отношения «некоторых плохих солдат». Об этом глава боливийского оборонного ведомства заявил на пресс-конференции, сообщает газета El País.

«То, что произошло, — темное пятно, катастрофический момент в истории. Благодаря военному командованию теперь все под контролем», — сказал он.

По его словам, новому военному командованию поручили провести серьезное расследование в рамках военного устава, чтобы выяснить, кто участвовал в попытке госпереворота.

Ранее в Боливии произошла попытка государственного переворота. Военные заняли площадь Мурильо в городе Ла-Пас, где расположены правительственные здания. Экс-президент страны Эво Моралес заявил, что во главе переворота стоит генерал Хуан Хосе Суньига.

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      Семен Александров
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