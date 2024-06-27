Евросоюз создал механизм для изъятия активов российских компаний

РБК: активы российских компаний в ЕС могут изъять в рамках 14-го пакета санкций

Принятый на этой неделе 14-й пакет санкций Евросоюза против России содержит в себе новый юридический инструмент, который создает механизм для изъятия активов российских компаний. На это обратил внимание РБК.

Норма стала реакцией на практику введения временного управления иностранными активами в России и взыскания с европейских компаний в российских судах. Партнер юрфирмы Orchards Алексей Станкевич уверен, что компании из Евросоюза воспользуются новыми возможностями.

Механизм включает в себя три основных составляющих. Первой стало разрешение европейцам или компаниям, учрежденным по законам ЕС, обращаться в национальные суды для компенсации ущерба, причиненного решением суда третьих стран, если он возник в результате иска лица, попадающего под санкции ЕС (речь идет не только о россиянах и российских компаниях).

Однако для российских компаний последнее условие не обязательно, если они требовали компенсации по сделкам, связанным с санкциями. Например, если не попавшая под санкции компания из России добилась ареста имущества иностранного партнера, который не исполнил обязательства по поставкам запрещенного оборудования.

Второй составляющей стало разрешение тем же лицам требовать компенсаций от российских лиц, компаний и организаций, получивших выгоду от любого решения по указу президента Владимира Путина о временном управлении имуществом.

Третьей частью стал запрет на вступление в сделки, как прямые, так и непрямые, с любыми российскими компаниями и организациями, которые подали иск против европейской компании в соответствии со статьей 248 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) России в связи с санкциями ЕС (устанавливает исключительную компетенцию российских арбитражных судов по спорам с участием подсанкционных лиц, а также позволяет им требовать запрета от ответчиков на начало или продолжение разбирательства в международном коммерческом арбитраже).

Компании, сделки с которыми запретят, будут находиться в специальном реестре, пустующем в настоящее время, несмотря на наличие прецедентов. Основатель бельгийской юрфирмы YS Advisors Юрий Шумилов затруднился сказать, на основании чего его могут заполнять.

В свою очередь в Еврокомиссии объяснили, что инструмент позволит ответить России на изъятие активов европейского бизнеса и компенсировать потери за счет российских активов.

Старший юрист практики коммерческих споров МЭФ Legal Марк Васьковский заметил, что, помимо самой компенсации, механизм сработает превентивно. Российским компаниям перед обращением в суд теперь придется решить, готовы ли они в ответ лишиться своих европейских активов. Он напомнил, что режим временного управления сейчас действует в отношении 19 компаний из недружественных стран, и это первые претенденты на обращение в европейский суд.

По мнению Станкевича, механизм может быть масштабирован и за пределами стран Евросоюза, если между сторонами заключены международные соглашения о правовой помощи. Однако Васьковский полагает, что для дружественных России стран перспектива применения таких мер вызывает сомнения.