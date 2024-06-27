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10:39, 27 июня 2024Экономика

Евросоюз создал механизм для изъятия активов российских компаний

РБК: активы российских компаний в ЕС могут изъять в рамках 14-го пакета санкций

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Принятый на этой неделе 14-й пакет санкций Евросоюза против России содержит в себе новый юридический инструмент, который создает механизм для изъятия активов российских компаний. На это обратил внимание РБК.

Норма стала реакцией на практику введения временного управления иностранными активами в России и взыскания с европейских компаний в российских судах. Партнер юрфирмы Orchards Алексей Станкевич уверен, что компании из Евросоюза воспользуются новыми возможностями.

Механизм включает в себя три основных составляющих. Первой стало разрешение европейцам или компаниям, учрежденным по законам ЕС, обращаться в национальные суды для компенсации ущерба, причиненного решением суда третьих стран, если он возник в результате иска лица, попадающего под санкции ЕС (речь идет не только о россиянах и российских компаниях).

Однако для российских компаний последнее условие не обязательно, если они требовали компенсации по сделкам, связанным с санкциями. Например, если не попавшая под санкции компания из России добилась ареста имущества иностранного партнера, который не исполнил обязательства по поставкам запрещенного оборудования.

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Второй составляющей стало разрешение тем же лицам требовать компенсаций от российских лиц, компаний и организаций, получивших выгоду от любого решения по указу президента Владимира Путина о временном управлении имуществом.

Третьей частью стал запрет на вступление в сделки, как прямые, так и непрямые, с любыми российскими компаниями и организациями, которые подали иск против европейской компании в соответствии со статьей 248 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) России в связи с санкциями ЕС (устанавливает исключительную компетенцию российских арбитражных судов по спорам с участием подсанкционных лиц, а также позволяет им требовать запрета от ответчиков на начало или продолжение разбирательства в международном коммерческом арбитраже).

Компании, сделки с которыми запретят, будут находиться в специальном реестре, пустующем в настоящее время, несмотря на наличие прецедентов. Основатель бельгийской юрфирмы YS Advisors Юрий Шумилов затруднился сказать, на основании чего его могут заполнять.

В свою очередь в Еврокомиссии объяснили, что инструмент позволит ответить России на изъятие активов европейского бизнеса и компенсировать потери за счет российских активов.

Старший юрист практики коммерческих споров МЭФ Legal Марк Васьковский заметил, что, помимо самой компенсации, механизм сработает превентивно. Российским компаниям перед обращением в суд теперь придется решить, готовы ли они в ответ лишиться своих европейских активов. Он напомнил, что режим временного управления сейчас действует в отношении 19 компаний из недружественных стран, и это первые претенденты на обращение в европейский суд.

По мнению Станкевича, механизм может быть масштабирован и за пределами стран Евросоюза, если между сторонами заключены международные соглашения о правовой помощи. Однако Васьковский полагает, что для дружественных России стран перспектива применения таких мер вызывает сомнения.

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