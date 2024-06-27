Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:40, 27 июня 2024Путешествия

На популярном курорте Европы описали туристов фразой «захватчики, а не гости»

Совет по туризму Майорки назвал туристов захватчиками

Фото: Isaac Buj / Europa Press / Globallookpress.com

Совет по туризму Майорки, Испания, описал туристов фразой «захватчики, а не гости». Об этом сообщает Daily Star.

Директор Совета по туризму популярного курорта Европы Педро Мас Бергас заявил, что чрезмерному количеству туристов в сезон способствуют и местные жители, которые приглашают родственников пожить на острове.

Ранее сообщалось, что британские туристы начали уезжать с Канарских островов Испании из-за недовольства протестами против туризма и визовыми ограничениями. Отдыхающих обидело то, что по новым правилам Евросоюза они могут находиться на островах не более 90 дней.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года:лучшие курорты, цены, как добраться
22 мая 2024

В последнее время жители Канарских и Балеарских островов не раз высказывали недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Уехавшие бывшие депутаты угрожают России «планом террора». В чем он заключается?

      Медведев оспорил победу США в холодной войне

      Супруга единственного выжившего рассказала о пожаре в здании НИИ во Фрязино

      Россиянина осудят за двойную расправу

      Беременную звезду «Фабрики звезд» экстренно госпитализировали

      Украина и ЕС договорились об экстренных консультациях

      Наряд Рудковской сравнили с губками для мытья посуды в сети

      В СК оправдались за слова Бастрыкина о «Государственной дуре». Он не хотел никого оскорбить

      Лавров созвонился с главой МИД Боливии из-за попытки военного переворота в стране

      На популярном курорте Европы описали туристов фразой «захватчики, а не гости»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше