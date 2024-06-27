На популярном курорте Европы описали туристов фразой «захватчики, а не гости»

Совет по туризму Майорки назвал туристов захватчиками

Совет по туризму Майорки, Испания, описал туристов фразой «захватчики, а не гости». Об этом сообщает Daily Star.

Директор Совета по туризму популярного курорта Европы Педро Мас Бергас заявил, что чрезмерному количеству туристов в сезон способствуют и местные жители, которые приглашают родственников пожить на острове.

Ранее сообщалось, что британские туристы начали уезжать с Канарских островов Испании из-за недовольства протестами против туризма и визовыми ограничениями. Отдыхающих обидело то, что по новым правилам Евросоюза они могут находиться на островах не более 90 дней.

В последнее время жители Канарских и Балеарских островов не раз высказывали недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.