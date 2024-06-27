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20:28, 27 июня 2024Бывший СССР

На Украине прошли обыски у скандального экс-замглавы офиса Зеленского

Антикоррупционное бюро Украины провело обыски у экс-замглавы офиса Зеленского
Кирилл Тимошенко

Кирилл Тимошенко. Фото: President Of Ukraine / Wikimedia

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у скандально известного бывшего заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, передает «Украинская правда».

Как отмечается, обыски могут быть связаны с утечкой информации из НАБУ по делу о коррупции. Издание «Страна.ua» пишет, что Тимошенко был задержан около ресторана на Кловском спуске в Киеве.

«УП» отмечает, что в момент обысков Тимошенко находился в машине, вокруг которой работали детективы НАБУ. Тимошенко в своем Telegram-канале опроверг информацию о задержании и заявил, что выполнил все требования правоохранителей.

В марте стало известно, что Тимошенко стал советником министра обороны страны Рустема Умерова. Как пояснили в оборонном ведомстве на запрос СМИ, Тимошенко занимает должность с 1 марта 2024 года. Отмечается, что в Минобороны он занимается координацией информационной политики, а также построением единой информационной повестки дня в силах обороны Украины на время действия военного положения.

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