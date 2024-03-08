Скандальный экс-замглавы офиса президента Украины получил новую должность

«НВ»: экс-замглавы офиса президента Тимошенко стал советником в МО Украины

Замешанный в нескольких публичных скандалах экс-замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны страны Рустема Умерова. Об этом сообщило издание «НВ» со ссылкой на источники и Минобороны Украины.

Как пояснили в оборонном ведомстве на запрос СМИ, Тимошенко занимает должность с 1 марта 2024 года. Отмечается, что он занимается координацией информационной политики в Минобороны, а также построением единой информационной повестки дня в силах обороны Украины на время действия военного положения.

Как напомнило издание, ранее Тимошенко несколько раз попадал в эпицентр публичных скандалов. В частности, в 2022 его уличили в езде на автомобиле Chevrolet Tahoe, который был передан для гуманитарных нужд. В 2023 году его заподозрили в коррупции.