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21:33, 8 марта 2024Бывший СССР

Скандальный экс-замглавы офиса президента Украины получил новую должность

«НВ»: экс-замглавы офиса президента Тимошенко стал советником в МО Украины

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Замешанный в нескольких публичных скандалах экс-замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны страны Рустема Умерова. Об этом сообщило издание «НВ» со ссылкой на источники и Минобороны Украины.

Как пояснили в оборонном ведомстве на запрос СМИ, Тимошенко занимает должность с 1 марта 2024 года. Отмечается, что он занимается координацией информационной политики в Минобороны, а также построением единой информационной повестки дня в силах обороны Украины на время действия военного положения.

Как напомнило издание, ранее Тимошенко несколько раз попадал в эпицентр публичных скандалов. В частности, в 2022 его уличили в езде на автомобиле Chevrolet Tahoe, который был передан для гуманитарных нужд. В 2023 году его заподозрили в коррупции.

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      Марина Совина
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