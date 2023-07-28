Бывшего замглавы офиса Зеленского обвинили в коррупции

НАПК Украины обвинило бывшего замглавы офиса Зеленского Тимошенко в коррупции

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило в суд протоколы о коррупционных правонарушениях бывшего замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Проверка НАПК выявила, что Тимошенко подписал письмо в Государственную пограничную службу страны, с тем чтобы его подчиненному разрешили выехать с Украины якобы для служебной командировки. На деле же оказалось, что человек Тимошенко должен был оформить визы замглавы офиса президента и его сыну.

Также выяснилось, что Тимошенко трижды проживал в отеле Emili Resort, не оплатив стоимость номера. Летом 2022 года он также получил бесплатные услуги по прокату Porsche Taycan на 122 тысячи гривен (около 300 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»).

Ранее суд избрал меру пресечения отдохнувшему на Мальдивах украинскому депутату Юрию Аристову. Его подозревают во внесении ложной информации в документы для отъезда на острова.