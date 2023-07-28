Украинский суд избрал отдохнувшему на Мальдивах депутату меру пресечения

На Украине суд избрал меру пресечения депутату Аристову, съездившему на Мальдивы

Суд избрал меру пресечения отдохнувшему на Мальдивах украинскому депутату Юрию Аристову, сообщили в Государственном бюро расследований республики в Telegram.

Мерой пресечения, избранной Печерским районным судом Киева, стало личное обязательство Аристову. Его подозревают во внесении ложной информации в документы для отъезда на острова.

В частности, он назвал поездку командировкой. Также Служба безопасности Украины обвинила депутата в открытии фиктивного больничного в одном из медучреждений Киева.