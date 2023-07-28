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18:40, 28 июля 2023Бывший СССР

Украинский суд избрал отдохнувшему на Мальдивах депутату меру пресечения

На Украине суд избрал меру пресечения депутату Аристову, съездившему на Мальдивы

Фото: Rayyu Maldives / Unsplash

Суд избрал меру пресечения отдохнувшему на Мальдивах украинскому депутату Юрию Аристову, сообщили в Государственном бюро расследований республики в Telegram.

Мерой пресечения, избранной Печерским районным судом Киева, стало личное обязательство Аристову. Его подозревают во внесении ложной информации в документы для отъезда на острова.

В частности, он назвал поездку командировкой. Также Служба безопасности Украины обвинила депутата в открытии фиктивного больничного в одном из медучреждений Киева.

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    Алевтина Запольская
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