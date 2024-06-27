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11:47, 27 июня 2024Наука и техника

На Украине заметили танк «Твердый» с антидроновой клеткой

На Украине заметили танк PT-91 Twardy с антидроновыми экранами

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Танк PT-91 Twardy («Твердый») производства Польши, который оснастили дополнительными решетчатыми экранами, заметили на Украине. На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Машина 117-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины получила экраны над динамической защитой на бортах корпуса и в передней части башни. Также танк оснастили массивной антидроновой клеткой для защиты верхней полусферы.

PT-91 — польская модификация советского Т-72М1. Машина получила двигатель мощностью 850 лошадиных сил, систему предупреждения об облучении танка лазером и динамическую защиту ERAWA. До 2002 года было выпущено 232 танка.

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В июне на Украине заметили танки M1A1 SA Abrams с блоками динамической защиты «Контакт» и решетчатыми экранами.

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      Даниил Иринин
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