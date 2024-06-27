Назван получивший самые большие дивиденды россиянин

Forbes: экс-президент «Лукойла» Алекперов получил за год 177,4 млрд руб. дохода

Бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу за 2023 год со 177,4 миллиарда рублей. Такие данные приводит журнал Forbes.

Бизнесмен сохранил лидерство в топ-50 по версии издания, которое он удерживал и в прошлом году. Отмечается, что тогда дивиденды Алекперова составляли 155,7 миллиарда рублей.

На второе место рейтинга поднялся занимавший ранее четвертую позицию председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон со 105 миллиардами рублей, третьим стал также прибавивший за год две позиции совладелец «Сибура» Геннадий Тимченко, получивший 84,6 миллиарда.

В начале апреля 2024 года Вагит Алекперов был признан богатейшим россиянином в 38-м ежегодном рейтинге самых состоятельных людей планеты, впервые оказавшись на вершине списка. Общее число российских миллиардеров в перечне достигло рекордных 125 человек.