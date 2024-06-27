Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:25, 27 июня 2024Экономика

Назван получивший самые большие дивиденды россиянин

Forbes: экс-президент «Лукойла» Алекперов получил за год 177,4 млрд руб. дохода

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу за 2023 год со 177,4 миллиарда рублей. Такие данные приводит журнал Forbes.

Бизнесмен сохранил лидерство в топ-50 по версии издания, которое он удерживал и в прошлом году. Отмечается, что тогда дивиденды Алекперова составляли 155,7 миллиарда рублей.

На второе место рейтинга поднялся занимавший ранее четвертую позицию председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон со 105 миллиардами рублей, третьим стал также прибавивший за год две позиции совладелец «Сибура» Геннадий Тимченко, получивший 84,6 миллиарда.

В начале апреля 2024 года Вагит Алекперов был признан богатейшим россиянином в 38-м ежегодном рейтинге самых состоятельных людей планеты, впервые оказавшись на вершине списка. Общее число российских миллиардеров в перечне достигло рекордных 125 человек.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Они не кровоточат». Военный врач рассказал о нетипичных ранах у пострадавших от удара ВСУ в Севастополе

      Россия рекордно нарастила товарооборот с еще одной страной

      Раскрыты возможности новых российских быстроходных катеров

      Известная юмористка из Белоруссии назвала отличия страны от России

      Володин рассказал о вступающих в силу в июле законах

      Названо число подписанных Киевом соглашений о безопасности с ЕС

      HR-эксперт назвал способы избежать выгорания на работе

      Известная 59-летняя модель поделилась фото в откровенном наряде

      Снявшего на видео несчастный случай с коллегой на заводе россиянина осудили

      В «Барвихе» ответили на обвинение в покупке земли в 236 раз ниже рынка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше