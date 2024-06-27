Добровольно отказывающиеся от секса женщины объяснили причины этого решения

Растет число женщин, которые намерено воздерживаются от секса. О причинах появления этой тенденции рассказала изданию Body and Soul коуч по сексу и отношениям Джорджия Грейс.

Грейс отметила, что набирающая популярность идея добровольного целибата может иметь разнообразные причины. По ее словам, многих женщин утомил секс, или они не могут встретить того, кто им нравится, или у них был неприятный опыт отношений.

Еще одним важным фактором Грейс назвала безопасность. Она уточнила, что по опыту ее клиенток, знакомиться с новыми мужчинами страшно, к тому же случайный секс чаще всего оказывается посредственным и скучным.

Грейс добавила, что период воздержания может оказывать терапевтическое влияние, поскольку дает время взглянуть на свою сексуальность по-новому. Она привела в пример изучение своего тела во время мастурбации, уход за внешностью и здоровьем, создание нового гардероба или флирт с противоположенным полом, но без занятий сексом. В конце концов это позволяет лучше понять себя и заново оценить ценность отношения и секса, резюмировала коуч.

Ранее косметологи Тереза Тарми и Пэм Маршалл рассказали, что секс положительно влияет на качество кожи. Они пояснили, что интимная близость стимулирует выработку коллагена.