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11:52, 27 июня 2024Культура

Названа причина расставания Нетребко с мужем

Певица Анна Нетребко рассталась с мужем Юсифом Эйвазовым из-за расстояния

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Оперная певица Анна Нетребко рассталась с супругом, азербайджанским исполнителем Юсифом Эйвазовым, из-за расстояния. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на слова источника из близкого окружения пары.

«Это был вопрос времени, так как они жили в разных странах последнее время — Юсиф много работает в Баку, а Анна постоянно находится в Вене. Отношения просто сами сошли на нет, все случилось само собой», — сказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов расстались. Супруги отметили, что не собираются давать дальнейших комментариев и поблагодарили общественность за уважение к их личной жизни.

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      Варвара Кошечкина
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