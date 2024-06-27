Названа причина расставания Нетребко с мужем

Певица Анна Нетребко рассталась с мужем Юсифом Эйвазовым из-за расстояния

Оперная певица Анна Нетребко рассталась с супругом, азербайджанским исполнителем Юсифом Эйвазовым, из-за расстояния. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на слова источника из близкого окружения пары.

«Это был вопрос времени, так как они жили в разных странах последнее время — Юсиф много работает в Баку, а Анна постоянно находится в Вене. Отношения просто сами сошли на нет, все случилось само собой», — сказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов расстались. Супруги отметили, что не собираются давать дальнейших комментариев и поблагодарили общественность за уважение к их личной жизни.