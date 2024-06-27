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20:56, 27 июня 2024Наука и техника

Названы сроки запуска второго спутника «Стилсат»

«Стилспэйс» запустит второй из девяти спутников ДЗЗ «Стилсат» в 2025 году

Фото: Freepik

Второй из девяти спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Стилсат» планируют запустить в 2025 году. Сроки назвал исполнительный директор компании «Стилспэйс» Антон Бурмак, пишет ТАСС.

Он напомнил, что первый спутник серии «Стилсат» запустили в 2024 году с помощью зарубежных партнеров.

«Второй спутник планируется в следующем году, второй-третий квартал. Сборка начнется в конце этого года. Соответственно, в планах наших к 2027 году завершить создание группировки из девяти аппаратов», — сказал Бурмак на заседании межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности.

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Спутник сверхвысокого разрешения «Стилсат» весит 420 килограммов. Пространственное разрешение аппарата составляет 50-60 сантиметров на пиксель, а полоса захвата — 12 километров. «Стилсат» сможет пять лет активно работать на орбите.

Ранее в июне заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов сообщил, что до конца 2024 года будут запущены спутники «Аист», «Обзор-Р» и «Кондор-ФКА».

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      Даниил Иринин
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