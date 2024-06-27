«Роскосмос» до конца 2024 года запустит «Аист», «Обзор-Р» и «Кондор-ФКА»

«Роскосмос»: до конца 2024-го будут запущены «Аист», «Обзор-Р» и «Кондор-ФКА»

До конца 2024 года будут запущены спутники «Аист», «Обзор-Р» и «Кондор-ФКА», заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам менеджера, в ближайшее время на космодром планируется отправить радиолокационный космический аппарат «Кондор-ФКА» № 2. Также в 2024 году будет запущен в космос другой радиолокационный спутник — «Обзор-Р» № 1. Пару космических аппаратов «Аист-2Т», предназначенных для стереоскопической съемки поверхности Земли, планируется запустить в конце года.

В апреле агентство со ссылкой на госкорпорацию сообщило, что российский спутник «Аист-2Д», запущенный на околоземную орбиту в ходе первого пуска ракеты «Союз-2.1а» с новым блоком «Волга» с космодрома Восточный, завершил свою работу.