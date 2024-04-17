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14:22, 17 апреля 2024Наука и техника

Первый запущенный с Восточного спутник завершил работу на орбите

«Роскосмос»: спутник «Аист-2Д» завершил работу на орбите

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российский спутник «Аист-2Д», запущенный на околоземную орбиту в ходе первого пуска ракеты «Союз-2.1а» с новым блоком «Волга» с космодрома Восточный, завершил свою работу. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщает ТАСС.

«Спутник проработал на орбите почти восемь лет — более чем в два раза превысив заявленный срок активного существования!» — заявили в госкорпорации.

Там добавили, что за время активного существования космический аппарат отснял более 93 миллионов квадратных километров поверхности Земли.

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В настоящее время Ракетно-космический центр «Прогресс» — разработчик спутника — работает над двумя малыми космическими аппаратами «Аист-2Т».

Первый запуск с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года, когда ракета «Союз-2.1а» с новым блоком «Волга» вывела на орбиту российские космические аппараты «Аист-2Д», научный спутник «Михайло Ломоносов» и наноспутник SamSat-218Д (связь с последним аппаратом утеряна).

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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