Немецкий генерал предложил обучать больше новобранцев с Украины

Генерал-лейтенант Марлоу: Германия может расширить программу подготовки ВСУ

Бундесвер с 2025 года может расширить программу военной подготовки для новобранцев Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким предложением в интервью агентству Reuters выступил генерал-лейтенант немецкой армии Андреас Марлоу.

«Больше новобранцев украинской армии могут пройти базовую подготовку в Германии со следующего года, если Киев вернет дальнейшую военную подготовку обратно на Украину», — сказал офицер.

Если Украина проведет большую часть базового обучения на своей территории, это в целом упростит логистику и позволит европейским странам расширить специализированную подготовку солдат и офицеров ВСУ, «требующую наличие оружия и определенной инфраструктуры», добавил военный.

Ранее стало известно, что Финляндия также обучает военнослужащих ВСУ на своей территории. При этом Хельсинки отправлял финских инструкторов в третьи страны для участия в международных программах подготовки украинской армии.