Огненный шар пролетел над российским регионом и попал на видео

Огненный шар пролетел над Башкирией

Огненный шар пролетел над Башкирией в ночь на четверг, 27 июня. Необычное явление в российском регионе попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах, снятых очевидцами, видно яркий предмет шарообразной формы, летящий с неба на землю. Явление заметили на юго-востоке региона.

По данным уфимского планетария, заснятый метеор принадлежал метеорному потоку «Июньские Боотиды». Его можно наблюдать ежегодно одну ночь в промежутке между 26 июня и 2 июля.

Ранее в небе над Севастополем заметили необычный оптический эффект «огненная радуга». Радужные облака наблюдались над побережьем в черте города.