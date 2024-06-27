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20:43, 27 июня 2024Мир

Орбана заметили говорящим с Зеленским

Премьер Венгрии Орбан перед саммитом ЕС около минуты разговаривал с Зеленским
Виктор Орбан и Владимир Зеленский

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото: Olivier Hoslet / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС около минуты разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, который присутствовал на мероприятии для подписания двухстороннего документа по безопасности между Киевом и Брюсселем. Момент был запечатлен на кадрах трансляции на сайте Еврокомиссии (ЕК).

На кадрах видно, как Орбан подошел к Зеленскому, поприветствовал его и затем около минуты беседовал с ним. Затронутые ими темы остались неизвестны.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов выполнить требования Венгрии по правам нацменьшинств ради членства в Европейском союзе. По ее словам, Украина готова продолжать двусторонние консультации с Будапештом по этому вопросу.

Орбан, в свою очередь, после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном ранее заявил, что страна, как и прежде, выступает за мир на Украине. «Я четко заявил президенту, что Венгрия работает не на Украину и не на Россию, а на мир. Венгрия не против той или иной страны, Венгрия против войны», — отметил он.

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      Виктория Кондратьева
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