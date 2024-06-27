Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:16, 27 июня 2024Путешествия

Отдыхающих на Бали россиян начнут наказывать «без колебаний»

Министр туризма Индонезии: страна не потерпит нарушений закона туристами

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В Индонезии начнут без колебаний наказывать иностранных туристов, в том числе россиян, за нарушение закона. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил министр туризма и креативной экономики популярной курортной страны Сандиага Уно.

По словам главы ведомства, местные власти больше не потерпят несоблюдение закона со стороны отдыхающих. «Раньше, пожалуй, высказывались мнения, что здесь можно "решать вопросы" в обход закона, но это уже не так, — пояснил он. — После реформ законодательство и человеческий капитал в этой стране значительно улучшились».

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года:лучшие курорты, цены, как добраться
22 мая 2024

Министр отметил, что Индонезия также планирует усилить присутствие сил безопасности на острове Бали, в том числе с помощью искусственного интеллекта, системы распознания и туристической «полиции».

«Есть также местные культуры, обычаи которых вам нужно соблюдать, — добавил Уно. — Также придайте стратегическое значение отношениям страны, откуда вы родом, и принимающей страны, которую вы посещаете».

Ранее стало известно, что Индонезия может включить карты российский платежной системы «Мир» как способ оплаты турсбора на Бали. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно допустил, что это может случиться уже в августе.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      «Они не кровоточат». Военный врач рассказал о нетипичных ранах у пострадавших от удара ВСУ в Севастополе

      Россия рекордно нарастила товарооборот с еще одной страной

      Раскрыты возможности новых российских быстроходных катеров

      Известная юмористка из Белоруссии назвала отличия страны от России

      Володин рассказал о вступающих в силу в июле законах

      Названо число подписанных Киевом соглашений о безопасности с ЕС

      HR-эксперт назвал способы избежать выгорания на работе

      Известная 59-летняя модель поделилась фото в откровенном наряде

      Снявшего на видео несчастный случай с коллегой на заводе россиянина осудили

      В «Барвихе» ответили на обвинение в покупке земли в 236 раз ниже рынка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше