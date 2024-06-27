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04:45, 27 июня 2024Путешествия

В Индонезии заявили о допуске карт «Мир» для оплаты турсбора

Министр туризма Индонезии Уно: карты «Мир» могут заработать на Бали в августе

Фото: Global Look Press

Индонезия может включить карты российский платежной системы «Мир» как способ оплаты турсбора на Бали, заявил в интервью министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно. Об этом пишет РИА Новости.

Он допустил, что это может случиться уже в августе. Власти Бали начали взимать туристический сбор с иностранных посетителей курорта 14 февраля — это 150 тысяч индонезийских рупий, или 10 долларов.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян заявил, что введенный на Бали новый курортный сбор никак не повлияет на интерес российских туристов к отдыху в стране. По словам специалиста, курортный сбор вводится во многих государствах для всех иностранцев. Более того, на Бали его сумма совсем маленькая, отметил он.

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      Марина Совина
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