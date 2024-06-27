Отец погибшей при сходе поезда в Коми девочки выкупил для нее целое купе

Shot: отец погибшей при сходе поезда в Коми девочки выкупил для нее целое купе

Отец погибшей при сходе поезда в Коми 16-летней девочки выкупил для дочери целое купе, чтобы она доехала до Пензы в безопасности. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, девочка выпала в окно, ее зажало, и от полученных травм она умерла. Тело нашли 27 июня под вагоном, в котором ехала погибшая.

Как выяснило издание Baza, девочка направлялась в Пензу. Погибшая боялась ездить в поезде без сопровождения, поэтому для спокойствия родители выкупили четыре места в купе. Родители ждали ее на вокзале, семья готовилась к переезду.

Ранее спасатели допускали, что после схода железнодорожного состава девушку могло унести течением в реку. Школьница стала третьей жертвой трагедии, до этого власти заявляли о двух пассажирах, которые получили несовместимые с жизнью травмы.

Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов вечером 26 июня. Всего в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализировали десять человек, из них пятерых транспортировали в Сыктывкар.