Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:35, 27 июня 2024Россия

Отец погибшей при сходе поезда в Коми девочки выкупил для нее целое купе

Shot: отец погибшей при сходе поезда в Коми девочки выкупил для нее целое купе

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / ТАСС

Отец погибшей при сходе поезда в Коми 16-летней девочки выкупил для дочери целое купе, чтобы она доехала до Пензы в безопасности. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, девочка выпала в окно, ее зажало, и от полученных травм она умерла. Тело нашли 27 июня под вагоном, в котором ехала погибшая.

Как выяснило издание Baza, девочка направлялась в Пензу. Погибшая боялась ездить в поезде без сопровождения, поэтому для спокойствия родители выкупили четыре места в купе. Родители ждали ее на вокзале, семья готовилась к переезду.

Ранее спасатели допускали, что после схода железнодорожного состава девушку могло унести течением в реку. Школьница стала третьей жертвой трагедии, до этого власти заявляли о двух пассажирах, которые получили несовместимые с жизнью травмы.

Пассажирский поезд ВоркутаНовороссийск сошел с рельсов вечером 26 июня. Всего в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализировали десять человек, из них пятерых транспортировали в Сыктывкар.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      В СК прокомментировали слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

      Россиянам раскрыли неожиданный способ контролировать вес

      Футбольное поле внезапно провалилось под землю в США

      Гендиректора российского завода осудили за хищение средств гособоронзаказа

      У самолета с россиянами на борту отказал автопилот в небе

      В России посчитали нормой слова Кадырова о кровной мести террористам

      Отец погибшей при сходе поезда в Коми девочки выкупил для нее целое купе

      Российские военные уничтожили ретрансляторы ВСУ в Часовом Яре

      Смартфоны Honor научили определять фейки

      Медведев высказался о выдаче ордеров МУС на арест Шойгу и Герасимова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше