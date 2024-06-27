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14:57, 27 июня 2024Россия

Пропавшую после крушения поезда в Коми 16-летнюю школьницу нашли мертвой

Mash: пропавшую после крушения поезда в Коми школьницу нашли мертвой под вагоном

Фото: МЧС России / ТАСС

Шестнадцатилетнюю школьницу, которая накануне без вести пропала после крушения поезда ВоркутаНовороссийск в Республике Коми, нашли мертвой под десятым вагоном. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

До этого спасатели допускали, что юную пассажирку после схода железнодорожного состава могло унести течением в реку. Школьница стала третьей жертвой трагедии, до этого власти заявляли о двух гражданах, которые получили несовместимые с жизнью травмы.

Как разузнало издание Baza, девочка на поезде направлялась в Пензу, где ее ждали родители. Семья готовилась к переезду.

Ранее сообщалось, что пассажиры поезда, сошедшего с рельсов в Коми, 12 часов просидели в ожидании помощи в холодных вагонах.

Вечером 26 июня с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута — Новороссийск. Причиной аварии называли подмыв почвы из-за обильных осадков.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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