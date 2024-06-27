Стало известно о состоянии пострадавших после схода вагонов поезда в Коми

Глава Коми назвал состояние пострадавшей при сходе поезда девочки крайне тяжелым

Состояние пострадавшей при сходе вагонов поезда в Коми 14-летней девочки оценили как крайне тяжелое. Ее отправят на лечение в Сыктывкар вертолетом. Об этом стало известно после публикации главы региона Владимира Уйбы в его Telegram-канале.

Уйба также называл других пассажиров вертолета — с ребенком полетят двое сопровождающих родителей, а также еще один пострадавший мужчина. «[Его] состояние (...) удовлетворительное, но у него компрессионный перелом [позвоночника], двух позвонков грудных, поэтому он тоже требует высокого уровня ведения», — сообщил губернатор.

В последующих сообщениях в своем Telegram-канале глава региона сообщил еще об одном пассажире, которого также транспортируют в Сыктывкар на лечение.

Вечером 26 июня с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута — Новороссийск. Причиной аварии мог стать подмыв почвы из-за обильных осадков.

Всего в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализировали 10 человек, спасти не удалось двоих, еще одного пассажира ищут. В РЖД сообщили о выплатах пострадавшим. 182 пассажиров отправили в пункты назначения по ранее запланированному маршруту.