Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:11, 27 июня 2024Россия

Стало известно о состоянии пострадавших после схода вагонов поезда в Коми

Глава Коми назвал состояние пострадавшей при сходе поезда девочки крайне тяжелым

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / РИА Новости

Состояние пострадавшей при сходе вагонов поезда в Коми 14-летней девочки оценили как крайне тяжелое. Ее отправят на лечение в Сыктывкар вертолетом. Об этом стало известно после публикации главы региона Владимира Уйбы в его Telegram-канале.

Уйба также называл других пассажиров вертолета — с ребенком полетят двое сопровождающих родителей, а также еще один пострадавший мужчина. «[Его] состояние (...) удовлетворительное, но у него компрессионный перелом [позвоночника], двух позвонков грудных, поэтому он тоже требует высокого уровня ведения», — сообщил губернатор.

В последующих сообщениях в своем Telegram-канале глава региона сообщил еще об одном пассажире, которого также транспортируют в Сыктывкар на лечение.

Вечером 26 июня с рельсов сошел пассажирский поезд ВоркутаНовороссийск. Причиной аварии мог стать подмыв почвы из-за обильных осадков.

Всего в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализировали 10 человек, спасти не удалось двоих, еще одного пассажира ищут. В РЖД сообщили о выплатах пострадавшим. 182 пассажиров отправили в пункты назначения по ранее запланированному маршруту.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Товарищи, рыть окопы и строить». В России отправили тысячи мигрантов в зону СВО

      В Армении сравнили свою страну с Украиной

      В ВСУ заявили о напряженной ситуации в районе Торецка

      84-летнего россиянина засосало на собственном огороде в трясину

      В России ответили на обвинение Шольца в нежелании мира на Украине

      Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса едва не потеряла штаны на прогулке

      Полковник объяснил долет украинских беспилотников до Московской и Тверской областей

      Жителя Крыма осудили на 12 лет за госизмену

      Любитель онлайн-игр приехал к сопернику в другой город домой и ударил его молотком

      Курс рубля резко вырос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше