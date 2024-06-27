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10:38, 27 июня 2024Россия

Названа сумма выплат пострадавшим после схода вагонов в Коми

В РЖД рассказали, что пострадавшие после схода вагонов в Коми получат выплаты

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / ТАСС

Пострадавшие после схода вагонов в Коми получат компенсацию. Сумму выплат назвали в РЖД, пишет РИА Новости.

Как рассказали в компании, госпитализированные пострадавшие получат по одному миллиону рублей, а остальные — по 500 тысяч рублей. В РЖД также сообщили, что деньги выплатят родственникам тех, кого не удалось спасти — им перечислят страховую выплату в размере 2,025 миллиона рублей и по два миллиона рублей дополнительно непосредственно от компании-перевозчика.

Происшествие произошло вечером 26 июня — с рельсов сошел пассажирский поезд ВоркутаНовороссийск. Причиной аварии мог стать подмыв почвы из-за обильных осадков. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализировали 10 человек, спасти не удалось двоих, еще одного пассажира ищут.

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      Елена Торубарова
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