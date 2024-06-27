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07:30, 27 июня 2024Из жизни

Пара порномоделей устроили «голую» свадьбу

Фото: @jakartauncensored

Молодожены решили устроить «голую» свадьбу. Об этом пишет Daily Mail.

Порномодель из Бразилии Луиза Маркато и ее жених, порноактер Максимо Гарсия из Испании, заключили официальный брак в Сан-Паулу в присутствии священника. Позже они решили отпраздновать свадьбу в более интимной обстановке. При этом дресс-код не предполагал никакой одежды. На торжество они позвали своих друзей из порноиндустрии и позже опубликовали фото с вечеринки.

На одном из снимков полностью обнаженные жених с невестой стоят перед выстроившимися в ряд гостями. При этом на мужчинах есть плавки, а подружки невесты — полностью голые. «Это наш образ жизни, нет необходимости проводить традиционную церемонию в церкви или что-то в этом роде. Это не наша реальность. Мы встретились в порноиндустрии, это наш мир», — сказал Гарсия, комментируя необычный выбор пары.

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Он также подчеркнул, что не считает их с женой выбор оскорбительным для самого ритуала или института брака. По его словам, несмотря на шквал негативных реакций в интернете, он счастлив. «Мы сыграли свадьбу по-своему. Мы познакомились в порно, наши друзья — из порно, мы живем в этом мире. Почему должно быть иначе?» — отметил порноактер.

Ранее американские порноактрисы Рейган Фокс и Сильвия Сейдж опровергли распространенный стереотип об индустрии контента для взрослых. Они назвали мифом мнение, что у порноактеров нет других навыков и интересов.

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      Алиса Дмитриева
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