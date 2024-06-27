Польша решила создать пограничный спецназ для охраны границы

Замглавы МВД Мрочек: Польша создаст пограничный спецназ для борьбы с мигрантами

Польша создаст отряды пограничного спецназа для борьбы с агрессивными мигрантами. Об этом заявил замглавы польского министерства внутренних дел (МВД) Чеслав Мрочек, сообщает агентство РАР.

«Мы создадим специальные группы пограничной охраны, предназначенные для защиты границы. Это надо было сделать раньше», — сказал он.

При этом Мрочек не уточнил сроки подготовки отрядов спецназа и их численность, однако отметил, что образцом станут полицейские силы, которые справляются с агрессивными группами.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что забор на границе с Белоруссией можно преодолеть за 25 секунд с помощью домкрата. По его словам, таким способом перейти границу пользуются «орды бандитов», нападающие на польских пограничников.